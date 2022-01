Georgina Rodriguez : la confession de la compagne de Cristiano Ronaldo

Héroïne d’un programme Netflix devant sortir à la fin du mois, Georgina Rodriguez menait une vie des plus modestes avant de rencontrer Cristiano Ronaldo.

J-15 avant la sortie de Soy Georgina, la nouvelle série Netflix consacrée à Georgina Rodriguez, la campagne de Cristiano Ronaldo. Un événement dont la mannequin argentine a donné un avant-goût en diffusant quelques extraits sur son compte Instagram.

On peut ainsi voir la jeune femme de 27 ans revenir sur son installation à Madrid, tout juste débarquée de retour d’Angleterre où elle avait été fille au pair

«Mon arrivée à Madrid a été terrible. J’ai visité beaucoup d’appartements pas chers, à 300 euros. Et j’ai fini par dormir dans un appartement qui ressemblait à un débarras. Il y faisait froid l’hiver et chaud l’été», a-t-elle ainsi raconté, ajoutant : «Mais le jour où j’ai rencontré Cristiano, ma vie a changé.»

Vendeuse dans un magasin de mode, Georgina Rodriguez a en effet vu sa vie basculer lorsque CR7 est entré dans la boutique où elle travaillait à l’occasion d’une séance de shopping.

Avant elle vendait des sacs, maintenant elle les collectionne

«Ce documentaire est aussi là pour inspirer les gens. Elle était une jeune femme normale, dont la vie à radicalement changé le jour où elle a croisé l’homme de sa vie alors qu’elle quittait son travail», a d’ailleurs confié Alvaro Diaz, directeur de Netflix Espagne, au moment d’expliquer la genèse du projet.

Un changement de vie résumé en une phrase. «Avant elle vendait des sacs à Serrano, maintenant elle les collectionne», peut-on ainsi lire dans la campagne publicitaire lancée par la plateforme vidéo.

Et la mannequin s’apprête à vivre un autre heureux événement dans les tout prochains mois. La jeune femme est en effet enceinte de jumeaux qui doivent naître au printemps. Ils rejoindront Cristiano Junior (2010) et les jumeaux Eva et Mateo (2016), tous trois nés d’une mère porteuse choisie par CR7, ainsi qu’Alana, la première enfant du couple, née en 2017.