Georgina Rodríguez : «j’ai rencontré Cristiano Ronaldo pour la première fois dans un…»

Petit à petit les confidences du couple du joueur de Manchester United sont dévoilées. Et l’un d’eux est de voir à quoi ressemblait Georgina à l’époque où elle était vendeuse.

Dans une déclaration, Georgina Rodríguez a donné certains coups de pinceau sur la façon dont elle a rencontré Cristiano et dans quelle situation. Juste dans le magasin où il travaillait. Il l’a expliqué sur Netflix. «C’était un jeudi d’été. Je travaillais chez Gucci. J’ai dû partir à 5 heures et un collègue m’a appelé pour que je puisse rester une demi-heure de plus pour m’occuper d’un client».

«Lorsque je sortais du magasin, un très bel homme presque de deux mètres de haut est apparu accompagné d’un enfant et d’un groupe d’amis. Magnifique. J’ai pensé : Qu’est-ce qui ne va pas avec moi ? Je ne voulais même pas le regarder, j’avais très honte», a assuré Georgina.