Georgina Rodriguez fait une révélation : «Cette année, j’ai vécu avec Cristiano Ronaldo…»

Interrogée à propos de l’homme qui partage sa vie aujourd’hui, Emma Dobré, la productrice de DJ Kerozen a clairement indiqué que les hommes n’osent plus la déranger.

Plusieurs mois après sa rupture avec le chanteur Saga la légende, Emma Dobré continue de porter la casquette de célibataire. Elle vient d’ailleurs de le prouver lors de son passage sur le plateau d’Actupeople, où elle s’est confiée sur plusieurs pans de sa vie.

«Les hommes ne m’approchent même pas. Les gens on peur de me draguer. La dernière fois que je me suis fait draguer je ne me rappelle pas. Ils ont peut être peur de taper poteau.

Des amis viennent ils m’invitent, je sais qu’ils sont fans mais ils n’osent pas me parler. Donc on est là; on papote, souvent ils disparaissent un mois, et après ils réapparaissent», a-t-elle indiqué.

Pourtant elle a juste besoin d’un homme assez courageux pour lui dire : «Emma tu me plais bien, tu es une belle femme», a-t-elle déclaré.