Georgina Rodriguez étourdit avec un selfie sexy avec Cristiano Ronaldo

Eden Hazard a de nouveau assuré ce vendredi qu’il était prêt à mettre ses problèmes physiques au passé et à démontrer la qualité qui a conduit le Real Madrid à dépenser 100 millions d’euros pour sa signature en 2019.

«Je sais que je suis redevable au président, aux merveilleux supporters qui m’ont accueilli d’une manière incroyable, à mes coéquipiers et à mon entraîneur», a estimé l’ailier de 31 ans, en conférence de presse pour l’équipe nationale belge, en vue du match de la Ligue des Nations contre le Pays de Galles samedi.

Hazard, lourdement meurtri par les blessures depuis son départ pour le Santiago Bernabéu, a assuré que l’opération de la cheville qu’il a subie en mars a mis fin au calvaire.

«Cette saison, je suis très excité d’enfin montrer ce que je n’ai pas pu montrer depuis mon arrivée au Real Madrid. [La cheville] ne me fait plus mal et je me sens beaucoup mieux. La blessure est déjà oubliée», a-t-il assuré.

Depuis qu’il a rejoint le Real Madrid, Hazard n’a jamais pu atteindre la barre des 30 matchs en une seule saison. En 2021/22, il a marqué un but et deux passes décisives en 23 matchs avec les Blancs.