Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo : voici l’impressionnante décoration d’Halloween dans leur manoir

Shakira et Gerard Piqué ont été pendant un peu plus de dix ans le couple le plus aimé du monde du spectacle, puisqu’ils s’étaient rencontrés lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud et avaient eu deux enfants.

Cependant, le couple a étonnamment annoncé la séparation au début de cette année et à partir de là, une bataille juridique a commencé entre le chanteur et l’athlète. Mais, c’est ce qui les réunirait à nouveau.

Le 19 novembre, Shakira lancera la collaboration avec Ozuna appelée «Monotonía» où quelques aperçus de ce que sera le clip vidéo ont déjà été vus. Pour les fans de l’artiste colombienne, ce fut une surprise lorsqu’elle est apparue sur les réseaux sociaux en chantant un fragment de la chanson et ce qui a retenu son attention, c’est qu’elle s’est émue devant la caméra.

Les utilisateurs ont remarqué le visage et ont commenté: «Combien de tristesse est dans ses yeux», «Pauvre Shakira au cœur brisé». Même son ex serait très inquiet de ce que pourrait contenir la nouvelle chanson.

Depuis la séparation entre Shakira et Gerard Piqué, les spéculations ont commencé sur l’ex-compagne, qui affirmait que le footballeur l’avait trompée avec une jeune femme, chose qui s’est confirmée.

La chanteuse colombienne a pensé déménager avec ses enfants à Miami, mais le footballeur a rejeté la proposition et ils devront rester deux ans de plus à Barcelone.

Ces derniers jours, la nouvelle que Shakira et Piqué pourraient se revoir, puisque le nom de l’artiste pourrait figurer sur l’uniforme du Club Barcelona, est devenue virale. Comme l’équipe catalane ne traverse pas un grand moment, elle a cherché une option pour la rendre plus rentable et a ajouté de la publicité avec l’alliance avec Spotify et dans le dernier match le logo du chanteur Drake est apparu.

Comme Shakira est l’une des chanteuses les plus écoutées sur Spotify, la marque prévoit de reconnaître les artistes les plus écoutés de tous et c’est pourquoi le club blaugrana songe déjà à ajouter le nom de la chanteuse sur l’uniforme et obligerait Piqué à l’utiliser. Cela mettrait le footballeur dans une situation inconfortable puisque cela dérangerait sa petite amie, Clara Chía Martí.