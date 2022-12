Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo reçoivent la plainte qui les ruine au maximum

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez se sont rencontrés en 2016 dans un magasin en Espagne. Le joueur était ravi d’elle et à l’époque ils formaient une famille. Cependant, après une longue période et des moments difficiles, le couple a confirmé ce que tout le monde soupçonnait.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ne connaissent pas leur meilleure année, après la perte de leur fils. Une situation très difficile à supporter, mais aussi, ils ont eu divers problèmes au sein de leur foyer qu’ils ne pouvaient plus cacher.

Le magazine «Soon» a révélé que le couple avait commencé à construire la maison de ses rêves à Quinta Marinha, un quartier résidentiel du Portugal, mais la maison a plusieurs problèmes.

Le premier est l’argent, la place était valorisée à 11 millions d’euros et est passée à 32 millions et le joueur ne serait pas prêt à débourser plus.

«Ronaldo aime le luxe exagéré. Robinetterie en or blanc, chambres intelligentes pour ses enfants, piscines chauffées et cuisine à la japonaise», a révélé une source proche selon le média cité.

Une autre des difficultés auxquelles Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez doivent faire face est de vivre avec leurs voisins, car ils n’aiment pas le bruit de la construction de la maison et la poussière qu’elle provoque et tombe sur les jardins des maisons voisines.

Le procès arrive ?

Selon le magazine “Bientôt”, les citoyens du lieu songeraient à poursuivre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez pour la construction de leur luxueuse maison. «Les voisins, mal à l’aise avec les travaux, proposent de se présenter et d’exposer le problème à la mairie de Cascais».