Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo pourraient être sur le point de mettre fin à leur relation

Ils se séparent? L’arrivée de 2023 ne signifiait pas que de bonnes nouvelles, puisque les rumeurs sur la séparation de Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo grandissent de plus en plus, car selon les médias internationaux, le couple pourrait traverser l’une des pires crises de leur relation amoureuse ce qui pourrait même mettre en péril l’un des mariages les plus attendus et mettre un terme à leurs fréquentations.

Selon le média Socialité, les problèmes du couple se sont aggravés une fois que la star portugaise a pris la décision de rejoindre l’équipe d’Al-Nassr, originaire d’Arabie saoudite, et de vivre dans ce pays.

Et, bien que Georgina Gio ait toujours suivi son petit ami et père de ses enfants partout où il le décide, cette fois, le mannequin pourrait ne pas être aussi consentant.

Cependant, ce ne serait pas la seule raison pour laquelle la relation de ces célébrités risquerait de passer à l’histoire, car Georgina pourrait ne pas être très contente d’autres sujets, comme le mariage qui n’a pas lieu entre le couple.

Quelles pourraient être les raisons de la séparation entre Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo ?

Les rumeurs de conflits entre le couple se sont multipliées depuis que CR7 a pris la décision de quitter Manchester United et de quitter sa résidence en Angleterre.

Au début, il était dit que le couple déménagerait avec leurs enfants au Portugal, mais après la défaite de l’équipe dirigée par le petit ami de Georgina Gio lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les plans ont radicalement changé car maintenant la famille va changer de continent, ce qui ce qui pourrait ne pas rendre Georgina très heureuse.

Selon les médias espagnols et latins, le couple pourrait continuer ensemble uniquement par intérêt, en raison du grand nombre d’entreprises qu’ils ont ensemble et du chiffre annuel d’un million de dollars qu’ils lèvent ensemble.

Le mariage qui ne vient jamais, une autre raison qui pourrait séparer le couple

On dit également que l’une des raisons pour lesquelles le modèle pourrait en avoir marre est que les plans de mariage ont été reportés à maintes reprises.

De plus, le célèbre pourrait être en colère contre la star car malgré le fait qu’elle ait adopté et soigné tous les enfants du footballeur, il ne décide pas de l’épouser.

Même la protagoniste de ‘I’m Georgina’ s’est moquée de ce sujet, car dans un chapitre de l’émission de téléréalité, elle s’est amusée avec ses amis en chantant : «and the ring for when?»

Cependant, c’est Georgina Rodríguez elle -même qui a tenté de faire taire les rumeurs de sa séparation avec Cristiano Ronaldo avec une récente publication sur son compte Instagram.

La célèbre a partagé une story avec des photos des premiers rendez-vous qu’elle a eus avec le footballeur. Dans la publication, l’influenceur a écrit : «À 22 ans, j’ai rencontré l’amour de ma vie. Comme c’est beau.»

Les médias assurent que le couple ne cherche qu’à sauver les apparences sur les réseaux sociaux. Qu’est-ce que tu penses?