Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo ont communiqué ce que beaucoup avaient deviné

Souvent présentée comme «la plus belle footballeuse du monde», Ana Maria Markovic préfère commenter ses performances sportives. Il intéresse de nombreux clubs.

Avec plus d’un million d’abonnés Instagram, la joueuse du Grasshopper Zürich est particulièrement suivie. Dans une interview accordée mardi à la version suisse de 20 Minutes, la Croate s’est exprimée sur sa carrière, sa notoriété, mais aussi ses relations avec d’autres footballeurs, dont Neymar.

Alors qu’elle vient de prolonger d’un an son contrat avec son club actuel, Ana Maria Markovic reste attentive aux offres extérieures. Et même si elle ne veut pas partir tout de suite, elle se dit flattée de savoir que l’Angleterre s’intéresse à elle.

«Je ne suis pas encore prête à partir à l’étranger. J’ai reçu des offres de clubs anglais en Super League féminine et en Bundesliga. Je serais très intéressé à aller en Angleterre, mais plus tard».

Elle boycotte les compliments sur les réseaux sociaux

Quant à son potentiel marketing, elle dit ne pas s’en soucier. «Pour être honnête, ça ne me dérange pas. Je me concentre uniquement sur la performance et la discipline et je m’entraîne très dur pour cela tous les jours».

Suite à une précédente interview pour le même média dans laquelle elle évoquait son fameux statut de «plus belle footballeuse du monde», Ana Maria Markovic a fait une percée médiatique avec de nombreux articles écrits à son sujet.

«J’ai trouvé ça extrêmement agréable. Je suis toujours heureuse quand les médias du monde entier parlent du football féminin et tant mieux si je peux participer au développement de ce sport». Concernant les attaques sexistes régulières qui surviennent sur les réseaux sociaux, la jeune femme de vingt-deux ans déplore une différence de traitement entre hommes et femmes.

«Personnellement, je me fiche de ce que les gens disent. La différence entre les hommes et les femmes, c’est par exemple quand je m’affiche en bikini sur les réseaux sociaux ou quand Erling Haaland est en maillot de bain, Erling ne reçoit certainement pas les mêmes commentaires sexistes». Enfin, Ana Maria Markovic a avoué avoir été en contact avec d’autres footballeurs.

Son message à Neymar !

«Bien sûr (…), nous faisons le même métier. L’échange est toujours là, mais uniquement sur une base footballistique. Neymar est un footballeur exceptionnel. J’espère que je pourrai le persuader de soutenir le football féminin et qu’il pourra faire ce qu’il faut en dehors du terrain, car les footballeurs masculins peuvent accomplir beaucoup grâce à leur notoriété sur les réseaux sociaux. Le message est passé».