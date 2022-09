Georgina Rodriguez et Antonella Roccuzzo : qui a plus de fortune entre la femme de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi

Lorsque vous vous mariez avec une superstar, il est certain que sa fortune déteint sur vous. C’est le cas de Georgina Rodriguez et Antonella Roccuzzo.

Georgina Rodriguez est la petite amie de Ronaldo. Le mannequin espagnol est avec les super stars depuis un certain temps et elle est la mère de ses enfants même si elle n’a qu’un enfant pour Christiano, elle s’est avérée être la mère de Cristiano Junior, Mateo et Eva. Le duo s’est rencontré dans une boutique Gucci et c’est là que leur histoire d’amour a commencé.

Le modèle est passé d’un détaillant à 200 € par semaine à la création d’une entreprise prospère valant des millions. Elle a beaucoup d’approbation en tant que modèle et une grande personnalité des médias sociaux.

On dit qu’elle vaut plus de 10 millions d’euros. Elle compte plus de 27 millions d’abonnés sur Instagram, bien plus qu’une star du football.

Antollena Roccuzzo est l’épouse de la star argentine Lionel Messi, elle est la mère de Lionel Messi 3 enfants, Thiago, Mateo et Ciro. Malgré son mariage avec le plus grand joueur de football avec six Ballon d’Or, elle a tracé sa propre voie et en fait fortune.

On dit qu’elle vaut bien plus que la petite amie de Christiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, Antollena vaut plus de 20 millions d’euros. Elle est également mannequin et star d’Instagram.

Elle compte plus de 12 millions d’abonnés sur Instagram. Elle a également doublé en tant que femme d’affaires en partenariat avec Ricky Sarkany et son amie Sofia Balbi, l’épouse de Luis Suarez, ils possèdent des hôtels à travers les pays.