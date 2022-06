Georgina Rodriguez est clair : «Je ne me suis pas encore mariée avec Cristiano Ronaldo parce que…»

Avec ces moyens, le PSG a réussi à renouveler le contrat de Kylian Mbappé malgré tout ce qu’avait fait le Real Madrid. Et maintenant, avec ces mêmes armes, le PSG aurait un accord verbal avec Zinedine Zidane , qui, si rien d’inhabituel ne se passe, sera le nouvel entraîneur de l’équipe de France.

Dans les prochaines heures, Zidane et les propriétaires du PSG se réuniront au Qatar pour finaliser l’accord et signeraient un contrat de deux ans, avec un salaire de 25 millions d’euros, étant l’entraîneur le mieux payé au monde, dépassant Diego Simeone, qui empoche 23 millions d’euros chaque saison à l’Atlético de Madrid.

En plus de cela, Zidane aurait reçu des appels de Macron et Mbappé pour presser et finir de convaincre. L’information fait l’unanimité en France et pratiquement tous les médias tiennent pour acquis son arrivée, chose qui serait scellée au Qatar.

Pour l’instant, le PSG a annoncé Luis Campos comme nouveau directeur sportif à la place de Leonardo et la prochaine étape consiste maintenant à officialiser le départ de Mauricio Pochettino. Avec ce panorama, la possibilité de Galtier était complètement marginalisée puisque Zidane prendrait le commandement.