Georgina Rodriguez : double célébration et un succès qui ne cesse de grandir au-delà de Crisitano Ronaldo

Six ans se sont écoulés depuis que la cour entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez a été rendue publique, et pourtant la popularité de l’influenceur n’a fait que croître.

Comme elle l’a elle-même fièrement montré dans son documentaire Je suis Georgina, elle est passée de la vente de sacs Gucci à Serrano à leur collection dans chacune des demeures qu’elle a visitées main dans la main avec son partenaire, l’accompagnant dans toutes ses démarches professionnelles. prend tout en le soutenant et reste aux côtés de ses cinq enfants : Cristiano Jr, Eva, Mateo, Alana Martina et Bella Esmeralda.

Mais il convient de noter que la croissance de Jaca n’est pas seulement le résultat de sa romance avec le footballeur portugais.

La créatrice de contenu a réussi à tirer le meilleur parti de son succès, devenant l’une des figures les plus marquantes de l’univers 2.0 avec pas plus et pas moins de 45 millions de followers qui, par petits mouvements, soutiennent fidèlement Georgina car elle est une idole des masses à la fois à l’intérieur et hors de nos frontières.

Tout d’abord, il est important de prendre en compte que les réseaux sociaux sont l’une des principales sources de revenus de Rodriguez, ayant un nombre élevé de fans et les utilisant pour promouvoir certains de ses vêtements et accessoires, oui, ne conviennent à aucune poche.

Comme si cela ne suffisait pas, son compte Instagram est également devenu une vitrine lorsqu’il s’agit d’inspirer les gens tant en termes de mode que de style de vie, c’est pourquoi ses chiffres ne cessent de croître de façon exponentielle.

Au niveau des affaires, les mouvements de l’Argentine ne passent pas inaperçus non plus, étant un partenaire de Cristiano Ronaldo ainsi qu’un partenaire de vie.

C’est pourquoi elle est également administratrice d’Insparya Hair Medical Clinic SL, un centre d’implants capillaires de premier plan situé au cœur de la capitale et avec un chiffre d’affaires annuel moyen d’environ 10 millions d’euros.

Une grosse somme d’argent qui a amené le modèle à accorder une attention particulière à cette entreprise, la considérant pour Forbes comme l’une des plus rentables parmi les nombreuses qu’elle possède avec son partenaire.

Mais la vérité est que ses affaires ne s’arrêtent pas là, et comme elle est aussi mannequin, elle a eu l’opportunité de signer un contrat avec l’agence Uno Models en 2017 pour être plus tard à l’image de leurs propres marques : une dédiée au sportswear, OM by G ; et un autre de bijoux, Chopard ; ayant fait partie de campagnes telles que les vêtements de sport Alo Yoga, avec qui il collabore depuis 2018.

Mais, s’il y a quelque chose qui a rendu son succès encore plus remarquable, c’est bien son contrat avec Netflix. C’est au cours du passé 2022 que la première partie de Je suis Georgina est apparue, marquant des données brutales et ayant à la fois des partisans et des détracteurs en montrant au protagoniste, sans aucun filtre, sa vie pleine de luxes.

C’est pourquoi maintenant, à l’occasion de son 29e anniversaire, l’annonce d’une deuxième saison a été révélée qui promet de suivre de près le succès de la précédente et dans laquelle Rodriguez aura probablement l’occasion de parler de l’un des épisodes .le plus dur de sa vie : la perte d’un de ses enfants lors de l’accouchement.