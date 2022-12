Georgina Rodriguez : découvrez ce que fait la femme de Cristiano Ronaldo

Initialement, Georgina Rodriguez s’est fait connaître dans le monde entier pour sa relation avec Cristiano Ronaldo, joueur de l’équipe de football du Portugal. Mais son charisme, son talent et sa beauté ont fait d’elle une célébrité sur Internet.

Sa notoriété a atteint un tel niveau que la plateforme Netflix a lancé en janvier de cette année «I’m Georgina», une série qui montre à quoi ressemble la vie quotidienne et luxueuse de l’Argentine avec ses enfants et son mari.

Mais en 2021, Georgina s’est imposée comme entrepreneure en lançant sa propre marque de vêtements, «OM By G». Le succès fut tel que le jour même de son lancement, il annonça qu’il était en rupture de stock.

Rappelons qu’avant de rencontrer Cristiano, elle travaillait dans un magasin de textile. Ce n’est donc pas sa première fois sur le terrain. Mais, maintenant, elle est la patronne et celle qui prend les décisions.

En plus d’être mannequin et danseuse, Georgina est copropriétaire, avec son mari, «Insparaya», une entreprise de produits capillaires.

Sans aucun doute, Georgina ne s’arrête jamais et son esprit d’entreprise est toujours actif et prêt à en chercher plus. C’est une femme qui trouve toujours des moyens de s’améliorer, en plus de montrer à quel point elle est heureuse sur ses réseaux sociaux en compagnie de ses enfants et de Cristiano.

Le cadeau luxueux de Georgina à son mari

Pour ce Noël, Georgina a décidé d’offrir à Cristiano un cadeau qui lui a permis d’agrandir sa précieuse collection de voitures de luxe. La femme d’affaires argentine lui a offert une Roll Royce et l’a partagée sur ses réseaux sociaux.