Georgina Rodríguez : Cristiano Ronaldo lui achète la maison la plus chère du Portugal (vidéo)

Au milieu de sa situation inconfortable avec Manchester United, Cristiano Ronaldo ne se lasse pas de faire des surprises à sa tendrissime femme Georgina Rodríguez. Ce mercredi, plusieurs sources ont révélé qu’il aurait acheté une nouvelle maison au Portugal.

En effet, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ont acheté une propriété dans la région de Cascais, au Portugal. La valeur de leur nouvelle villa est d’environ 11 millions d’euros, mais avec les rénovations et toute la construction, le prix vaut 20 millions d’euros.

Le prochain manoir de la star portugaise est devenu la maison la plus chère du Portugal et est actuellement en construction. Il est donc probable que Georgina Rodríguez et Cristiano ouvriront leur domaine exclusif à Quinta da Marinha, l’un des quartiers résidentiels les plus prestigieux du pays.

L’agence immobilière qui a repris le nouveau manoir de Ronaldo a déclaré que les caractéristiques de la villa sont les suivantes : 2 720 m2 et trois étages. La superficie construite est de 544 m2 et comprend des jardins et une fabuleuse piscine. C’est à quelques mètres de Lisbonne et on spécule que Cristiano Ronaldo reviendra à ses origines, avec le Sporting. Les rumeurs révèlent qu’il prépare son départ de Manchester United.