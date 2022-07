Georgina Rodríguez connaît déjà le grand secret de Cristiano : il ne l’a jamais dit à personne

Thibaut Courtois est l’un de ces joueurs qui ont dû quitter son pays pour rejoindre une autre équipe en Europe et réaliser l’expansion de sa carrière, dans son cas, il a déménagé en Espagne pour avoir un meilleur avenir en tant que gardien de but.

Maintenant qu’il est dans le pays depuis plusieurs saisons, le joueur belge a décidé de franchir une nouvelle étape dans son adaptation à Madrid et d’acheter un manoir dans le quartier exclusif de Las Lomas, une urbanisation à Bocadillo del Monte.

La propriété de Thibaut Courtois se caractérise par sa conception de style moderne, qui a été construite sur un terrain de 2 500 mètres carrés, et a été équipée d’objets de pointe.

De plus, le joueur a choisi le manoir pour sa piscine de 50 mètres carrés, une maison qui est déjà construite et qui a été vendue à l’athlète pour une valeur de 2 millions d’euros afin qu’elle puisse être modifiée selon les goûts de son nouveau propriétaires.

Les voisins de Thibaut Courtois

L’urbanisation choisie par le gardien de but est l’une des plus exclusives de Madrid, où résident seulement environ 3 500 personnes, dont certains des joueurs les plus populaires de la capitale espagnole.

«De nombreux joueurs d’Atleti résident ici. Filipe Luis a toujours une table réservée dans le même restaurant italien au cas où il déciderait d’aller emmener les enfants dans un parc près d’ici. Lucas Hernández et Diego Costa vivent également ici», a commenté un voisin.

Cette zone a également été celle choisie par Iker Casillas pour commencer sa vie de célibataire, tant s’attendent à une rencontre entre collègues, qui ont joué une partie de leur carrière dans la même équipe, le Real Madrid.