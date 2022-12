Georgina Rodriguez confirme la nouvelle qui effondre Cristiano Ronaldo

Quelques jours avant la fin de l’année 2022, la chanteuse colombienne, Shakira, raconte ce qui a été pour elle l’une des périodes les plus compliquées de sa vie. Elle a parlé de sa séparation dévastatrice avec son compagnon, l’ancien footballeur, Gerard Piqué, ainsi que son retour en force sur la scène musicale.

À travers une vidéo, l’interprète a donné des détails sur la difficulté qu’elle a eu à traverser ces derniers mois et en a profité pour remercier ses followers de lui avoir apporté leur soutien inconditionnel. Plus tard, elle a expliqué qu’elle reste concentré sur sa carrière musicale, avec la même intensité avec laquelle elle l’a fait ces dernières semaines.

«Je tiens à vous remercier de m’avoir écouté, de m’avoir permis de m’exprimer. J’espère qu’en 2023 je pourrai continuer à vous rendre tout l’amour et l’affection que vous me donnez, et vous apporter de la nouvelle musique et bien plus encore, des bisous», a-t-elle dit.

Rappelons que Shakira et Gerard Piqué ont annoncé fin juin une séparation surprise après 12 ans de relation et deux enfants en commun, provoquant un scandale médiatique. «2022 a été une année que je pourrai difficilement oublier, au cours de laquelle j’ai rencontré autant de défis que de vrais amis, la musique a été de bonne compagnie, mais vous êtes plus», a déclaré Shakira dans la vidéo.