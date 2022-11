Georgina Rodriguez avoue : «Je n’ai pas peur de le dire. J’avais honte parce que Cristiano Ronaldo me…»

Georgina Rodriguez a révélé qu’elle changeait les ampoules à la maison pour éviter que Cristiano Ronaldo ne tombe d’un escabeau.

L’Espagnole glamour a également déclaré que c’était elle qui faisait les autres tâches ménagères, y compris la cuisine.

Georgina, s’est ouverte sur la vie de famille dans la maison de Ronaldo et a suggéré qu’elle était mariée à la star de Manchester United, âgée de 37 ans.

Le mannequin d’origine argentine, 28 ans, a déclaré à Sportweek lors d’une séance photo torride : “Cristiano est un super papa et le meilleur mari dont je pouvais rêver.

«Mais il ne cuisine pas. Après s’être entraîné toute la matinée, il mérite de retrouver à table une bonne assiette de plats chauds préparés avec amour.

«Nous avons un chef et parfois je cuisine. Et changer une ampoule dans notre maison est impossible, nous avons de si hauts plafonds.

«Si vous étiez Cristiano Ronaldo, changeriez-vous une ampoule à près de 20 pieds au-dessus du sol ? «Vaut mieux pas. Prenez soin de vous et consacrez-vous à être le meilleur dans ce que vous faites.

«Je m’occupe du reste. Je fais en sorte que tout se passe bien. J’aime prendre soin de ma maison et de ma famille.»

La révélation est intervenue avant que Georgina ne déménage en Angleterre avec Cristiano, qui a retrouvé le club la saison dernière.

Elle avait également crédité son homme fanatique de garder la forme de l’avoir fait paraître et se sentir mieux qu’elle ne l’était quand ils ont commencé à sortir ensemble.

La jolie brune, vendeuse à 250 £ par semaine lors de leur rencontre en juin 2016, a déclaré: «Nous partageons la salle de sport car nous n’en avons qu’une à la maison.

«J’ai beaucoup appris de lui. Il m’aide, m’instruit et me motive. «En fin de compte, vous êtes le reflet de ce que vous voyez, et je le vois.

«Même si j’étais déjà une femme saine et sportive, aujourd’hui et grâce à lui, je me sens encore mieux. «Au début, j’avais honte de m’entraîner à côté de lui, c’est Cristiano Ronaldo après tout. Mais ensuite tout a changé. Il est mon inspiration.

Et tandis que Georgina s’occupe maintenant des tâches ménagères – mais peut-être pas pendant qu’elle attend des jumeaux – elle admet qu’elle avait l’habitude de se PERDRE dans le vaste manoir madrilène de 5 millions de livres sterling de son partenaire.

S’exprimant dans son documentaire Netflix I Am Georgina, elle a déclaré: «La première fois que je suis venue chez Cristiano, eh bien, je me suis perdue.

«Je voudrais aller à la cuisine pour chercher de l’eau et je ne sais pas où aller. «Parfois, il me fallait une demi-heure pour arriver au salon parce que je ne connaissais pas le chemin du retour. «C’était tellement gros.

«Depuis que je suis enfant, j’avais tellement l’habitude de vivre dans de très petits appartements. «Je suis arrivé ici, je n’avais aucune idée, je ne savais pas. «Je pense qu’après six mois ici, j’ai pu savoir où tout était et c’était OK.»