Georgina repousse à nouveau les rumeurs de crise avec Cristiano : «Il reste beaucoup de belles choses à vivre…»

La mannequin et «influenceuse» partage une tendre photo avec le footballeur qu’elle accompagne des émoticônes d’un papillon, d’un cœur et d’une étoile.

Georgina Rodriguez et Cristiano ont déjà commencé leur nouvelle vie en Arabie saoudite après la signature du footballeur portugais par Al-Nassr.

Le couple se réfugie dans la Four Seasons of the Kingdom Tower à Riyad, occupant 17 chambres alors qu’ils continuent à chercher un manoir qui les convainc, d’autant plus qu’ils pourront vivre sous le même toit bien qu’ils ne soient pas mariés.

Et c’est que le couple a des projets de mariage, mais pour le moment leurs presque sept ans d’amour n’ont pas abouti à un lien médiatique, bien que le couple soit suffisamment consolidé pour penser que ce n’est qu’une question de temps et, en fait Georgina déjà se réfère à Madère comme son mari et il a assuré que le mariage est quelque chose qui «se passera à mille pour cent».

Cependant, au début de cette année, certaines voix se sont élevées pour signaler une prétendue crise entre le mannequin et le footballeur.

Le supposé manque de complicité sur certaines photographies sur lesquelles ils apparaissaient ensemble, le moment difficile de Cristiano en Coupe du monde avec ses remplacements et un certain sérieux sur le visage de Jaca lors de la présentation de l’attaquant en Arabie, étaient les raisons qu’un certain secteur blâmait. la presse pour s’interroger sur le bonheur existant au sein du couple.

C’est pourquoi Georgina a voulu extirper tout type de spéculation sur le sujet et a partagé quelques images de ses débuts avec Cristiano en 2016.

A cette époque, il le surnommait «l’amour de ma vie», mais au cas où il y aurait encore des doutes, Rodríguez a de nouveau partagé une photo avec les Portugais sur les réseaux sociaux pour montrer que leur relation est la même que toujours.

L’image appartient au jour de la présentation de Ronaldo avec Al-Nassr, le même dans lequel ils l’accusent d’être sérieuse et en colère.

Sur cette photographie, il apparaît souriant, les yeux fermés et enlaçant affectueusement sa compagne sous l’œil attentif d’Alana Martina, également vêtue de la nouvelle chemise que son père portera en Arabie Saoudite. «Il reste beaucoup de belles choses à vivre», écrit Georgina pour accompagner la photo.

Le papillon, un symbole attaché à Georgina

Celui de Jaca a également partagé plusieurs émoticônes à l’image : une étoile, un cœur et un papillon. Ce dernier avait déjà attiré l’attention en Argentine l’année dernière en annonçant la nouvelle la plus difficile de sa vie : le décès d’un des bébés qu’il attendait.

Le portail en ligne MDZ a ensuite parlé du Butterfly Project, un projet créé par des professionnels de la santé et des soins infirmiers qui enquête sur les grossesses multiples dans lesquelles un bébé meurt et au moins un autre survit.

Ses études, qui comprennent des conversations avec des parents qui ont traversé cette épreuve, sont publiées dans différentes revues médicales.