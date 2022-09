Georgina, la femme de Cristiano Ronaldo : «Un morceau de mon cœur s’est envolé et…»

La première saison de la série «Moi, Georgina», consacrée à la compagne de Cristiano Ronaldo va connaître une suite. De nouvelles révélations seront faites sur la vie du couple.

Georgina Rodriguez veut aussi attirer la lumière. La mère de famille qui vit aux côtés de Cristiano Ronaldo a connu son heure de gloire avec la diffusion de la première saison de la série Netflix intitulée «Moi, Georgina», sorte de télé-réalité au cours de laquelle les téléspectateurs ont pu suivre le quotidien de la famille du quintuple Ballon d’Or.

Et visiblement, les choses ont tellement bien marché que la plateforme de streaming a commandé une deuxième saison. Madame CR7 a encore des choses à dire.

C’est Alvaro Diaz qui a confirmé la nouvelle cette semaine. Le directeur du contenu (séries, documentaires) pour Netflix Espagne était présent mercredi lors du Festival Vitoria Gasteiz et a donc annoncé que les fans du couple allait pouvoir s’en mettre plein les mirettes avec une prochaine saison 2.

«Nous n’avions pratiquement aucun doute sur la reconduction après avoir vu la première saison», a-t-il indiqué dans des propos relayés par Mundo Deportivo. «Il est difficile de trouver quelques qui ouvre aussi largement les portes de sa vie comme elle le fait.»

Terrible drame

En effet, Georgina Rodriguez est donc prête à en dire encore et toujours plus sur son existence auprès de Cristiano Ronaldo. L’un des moments forts déjà annoncé va d’ailleurs concerner l’épreuve qu’a connue la jeune femme le 18 avril dernier, jour où l’un de ses jumeaux est mort au moment de l’accouchement.

«Cette année, j’ai vécu le meilleur et le pire moment de ma vie en un instant», a déclaré Georgina. «Un morceau de mon cœur s’est envolé et je me suis demandé comment passer à autre chose.

La réponse était plus proche que je ne le pensais. J’ai regardé dans les yeux de mes enfants et là, j’ai vu que la seule façon d’y arriver était de rester tous unis.» La suite au prochain épisode.