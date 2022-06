Gareth Bale veut changer de carrière, il veut devenir (…)

L’avenir de Marco Asensio à Madrid reste incertain. L’attaquant met fin à son contrat dans un an, et s’il décide finalement de ne pas accepter l’offre qu’il a sur la table de prolonger sa relation avec les Merengues, il sera rendu transférable. Avant que le public ne connaisse la situation, plusieurs équipes ont demandé des conditions pour le joueur espagnol, qui aurait aujourd’hui été rejoint par un nouveau prétendant de haut niveau : Liverpool.

Asensio met fin à son contrat avec Madrid en juin 2023. La position du club est claire, puisqu’il a décidé que si l’attaquant ne renouvelait pas pour au moins un an de plus, il devra quitter le Santiago Bernabéu sur ce marché des transferts, pour éviter la gratuité. dans un an.

L’attaquant de l’équipe d’Espagne ne sait pas trop quoi faire de son avenir : soit continuer dans le confort de Madrid, un club avec lequel il vit depuis près d’une décennie, soit partir à la recherche d’une nouvelle aventure qui lui donnera plus minute pour Qatar 2022.

Récemment, il y faisait référence en laissant entendre que le panorama est large, ce qui met mal à l’aise les dirigeants merengue, qui veulent définir dès maintenant le dossier Asensio : «Mon avenir ne dépend pas du fait que j’aurai ou non un poste dans la prochaine Coupe du Monde . Nous verrons. Chaque été, de nombreux joueurs sortent et c’est quelque chose avec lequel nous devons vivre. Renouveler ou quitter le Real Madrid ? Je pense qu’il y a trois possibilités, il y a aussi la possibilité de rester et de remplir mon année de contrat».

En tout cas, en cas de départ de Madrid , plusieurs prétendants ont déjà été annoncés qui suivront les traces de l’attaquant : Arsenal, Manchester United, Newcastle, Milan et la Juventus. Ces équipes ont été rejointes par un autre géant venu d’Angleterre, car selon les informations d’AS, Liverpool a demandé des conditions pour le footballeur, parvenant à mener la liste pour conserver son dossier.

Poursuivant les informations de la source citée, jusqu’à présent ceux de Jürgen Klopp n’ont fait aucune offre formelle, ils attendent un clin d’œil du footballeur, qui en cas d’émigration à Liverpool exigerait un contrat d’environ 6 millions d’euros pour les saisons, un montant accessible pour ceux d’Angleterre.