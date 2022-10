Gareth Bale lâche enfin la vérité : «J’insiste. J’ai joué avec Cristiano, Benzema et Modric mais…»

Cristiano Ronaldo a été trouvé comme rival depuis qu’il était en Angleterre. Il a été mesuré avec Lionel Messi dans les étapes les plus importantes de la planète football.

Et il a également dû voir d’autres grands joueurs comme Neymar, Luis Suárez, Zlatan Ibrahimovic ou Robert Lewandowski comme adversaires.

Cependant, interrogé sur le meilleur footballeur qu’il a affronté, Luka Modric a décidé de mentionner une légende avec laquelle il a eu des batailles directes au milieu de terrain.

Bien que la plupart des joueurs restent généralement avec un attaquant lorsqu’ils parlent de leur plus grand adversaire, le capitaine de l’équipe nationale croate a souhaité donner plus de précision à sa réponse en faisant référence à un footballeur qui joue le même rôle sur le terrain.

«Le meilleur footballeur que j’ai jamais affronté ? Waouh… il y en a beaucoup ! Mais le meilleur, peut-être (Andrés) Iniesta», a déclaré la légende du Real Madrid, selon ce qui a été recueilli (2018) dans la section The Best Of du média officiel de la FIFA.

Au-delà de la rivalité qu’ils ont eue pendant plus de cinq ans dans le football espagnol, Modric et Iniesta ont réussi à se positionner parmi les meilleurs milieux de terrain de tous les temps.

Ce sont deux artistes du jeu qui ont joué des jours épiques au plus haut niveau de l’élite. Pour les titres, pour les réalisations individuelles et pour la cohérence, les deux resteront à jamais dans l’histoire du jeu.