Gareth Bale : «La raison pour laquelle je suis venu au Real Madrid c’est parce que..»

L’ancien international anglais Trevor Sinclair, s’adressant au podcast Talksport, a énuméré trois raisons pour lesquelles Sadio Mané a quitté Liverpool pour le Bayern sur ce marché.

Pour l’ancien milieu de terrain de 49 ans, l’une des raisons était que l’ailier de 30 ans n’a jamais été aussi apprécié par le club que Virgil van Dijk ou Mohamed Salah.

«Sur le transfert de Mané, tout le monde accepte qu’il ait quitté Liverpool en tant que légende du club mais j’entends des fans et d’anciens joueurs dire:”Je ne sais pas pourquoi il est parti”. Je ne pense pas qu’il ait jamais été aussi apprécié que Van Djik ou Salah», a-t-il commencé par dire.

Sinclair a poursuivi en disant que Liverpool attendant que le Sénégalais traverse la dernière année de son contrat pour lui proposer une offre de renouvellement aurait également joué un rôle déterminant dans la décision du joueur.

Enfin, l’ancien milieu de terrain a visé Jurgen Klopp, affirmant que certaines déclarations controversées du sélectionneur concernant la Coupe d’Afrique des nations (CAN) ont été la goutte d’eau pour Sadio Mané, qui a remporté la compétition cette saison avec le Sénégal.

«Je pense que Klopp a perdu la tête quand il a qualifié la Coupe d’Afrique de “petit tournoi” et que l’entraîneur du Sénégal a été contraint de défendre la CAN. Mané est un homme de principe et je pense qu’il s’est dit : ‘Tu sais quoi, je vais quitter la club”. Il aimait jouer, c’est une légende du club mais je ne pense pas qu’il ait pu continuer à jouer pour Liverpool après cela», a conclu Sinclair.