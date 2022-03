Gareth Bale : «J’ai joué avec Cristiano Ronaldo mais le footballeur qui s’entraîne le mieux…»

Après une carrière internationale de plus d’une décennie, il ne fait aucun doute que Neymar a rencontré certains des footballeurs les plus rapides de tous les temps. Bien sûr, il y a un joueur en particulier qui s’est démarqué des autres.

Bien qu’il ait eu à partager avec des joueurs qui se sont démarqués ou se sont démarqués par leur rapidité comme Lionel Messi, Kaka, Vinicius Junior, Dani Alves, Jordi Alba, Angel Di Maria ou encore Adama Traoré, le 10e de l’équipe nationale brésilienne a confirmé que personne n’a autant impressionné par sa puissance sur le terrain que Kylian Mbappé.

Dans une dynamique avec la chaîne officielle Oh My Goal, Ney a été invité à mentionner le joueur le plus rapide qu’il ait jamais vu de sa vie. Et sa réaction immédiate a été de pointer du doigt le champion du monde français.

«Le footballeur le plus rapide que j’aie jamais vu ? Je pense que Kylian (Mbappé)… Kylian est très rapide», a déclaré le triple vainqueur, dans une vidéo (2019) publiée sur la chaîne Soccer Stories-Oh My Goal.

Et le plus important chez Mbappé, c’est qu’il est non seulement rapide dans son jeu, mais aussi très intelligent dans ses prises de décision.

La rapidité avec laquelle il effectue ses déplacements ne l’empêche pas d’avoir du calme et du jugement pour faire la différence dans la zone de définition. Remplissez toutes les conditions pour devenir l’héritier du trône du football mondial.