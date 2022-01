Gareth Bale : «J’ai joué avec Benzema, Modric et Kroos.mais le meilleur footballeur c’est…»

Rihanna sait se montrer généreuse. Cette nouvelle va ravir ses fans engagés pour le climat. En effet, l’artiste a prévu de donner 15 millions de $ pour le climat par le biais de sa fondation Clara Lionel.

La fondation de Rihanna, Clara Lionel fera un don de 15 millions de $ à des organisations qui se battent pour la justice climatique. Que cela soit aux USA et dans les Caraïbes. Eh oui, ne l’oublions pas, la chanteuse vient de la Barbade.

L’interprète de We Found Love, a annoncé ce mardi 25 janvier 2022 qu’elle aidera 18 organisations de justice climatique. D’ailleurs, parmi elles, il y a le Mouvement pour la vie des noirs, la Climate Justice Alliance et le Réseau environnemental autochtone. Et ce, en collaborant avec 7 pays des Caraïbes et des USA. Rien que ça !

Dans un communiqué de presse, Rihanna fait entendre sa voix. Elle écrit alors : «Les catastrophes climatiques, dont la fréquence et l’intensité augmentent, n’affectent pas toutes les communautés de la même manière, les communautés de couleur et les nations insulaires étant les plus touchées par le changement climatique».

Elle explique aussi que sa fondation priorise le climat. Ainsi, cet engagement se fera avec l’initiative #StartSmall du cofondateur de Twitter Jack Dorsey.

En 2019, Rihanna n’a pas hésité à hausser la voix : «Je pense que le changement climatique est une réelle problématique. C’est évident». Ensuite, elle a qualifié de «fou» d’ignorer le changement climatique. Et ce, pendant le gala annuel de charité. Rien que ça !

Soucieuse que les choses bougent, Rihanna a évoqué ce point : «Nous avons besoin d’un leadership et d’une ligne directive. Et si vous pouvez faire la moindre chose pour aider le monde, faites-le !»

Cette même année, elle a donc réussi à récolter 5 millions de $. Rien que ça ! Eh oui, Rihanna sait mettre à profit sa célébrité et son argent.