Gareth Bale : feu vert au nouveau projet controversé du footballeur

Le joueur gallois a reçu l’autorisation d’ouvrir un nouveau lieu de divertissement à Bristol qui mêle sa passion pour le golf et la tradition des pubs britanniques.

Gareth Bale (32 ans) a depuis longtemps cessé d’être une nouvelle pour ses réalisations sur le terrain. Le footballeur n’a pratiquement pas joué pour le Real Madrid cette saison et se sent maltraité par différents secteurs de l’environnement madrilène. Mais la vérité est que Bale a également donné des raisons de douter de son engagement envers l’entité blanche.

Cette bannière affichée avec son équipe qui disait «Pays de Galles, golf, Madrid, dans cet ordre» est passée d’une blague innocente à une réalité écrasante. Quelque chose que le fan madrilène ne tolère même pas en sachant que Bale a donné d’importants moments de gloire au fil des ans.

Le coup de sifflet reçu par le Bernabéu lors de sa dernière apparition, que Bale a reçu avec le sourire, est un autre signe qu’il est peu ou pas intéressé par une réconciliation. Et tandis que son contrat expire, il reste plus concentré sur ses autres priorités : l’équipe du Pays de Galles et le golf.

Justement lié à son autre passion sportive, le joueur a ouvert une nouvelle entreprise à Cardiff en mars dernier. Il s’agit du Par 59, un lieu de loisirs qui mélange le thème du golf et la tradition des pubs britanniques dont l’expansion vers d’autres villes est déjà un fait.

Et c’est que les autorités de Bristol viennent d’accorder l’autorisation nécessaire à Bale pour ouvrir une succursale dans la ville anglaise.

Mais cela n’a pas été facile pour elle puisque sa demande s’est heurtée à un fort rejet de la part des habitants du quartier où est prévu l’ouverture du nouveau Par 59.

Selon un rapport présenté au comité des licences de la ville, il y a saturation de ce type de locaux et dans la zone il y a «un nombre élevé d’agressions et d’autres crimes, y compris des nuisances publiques».

«A chaque nouveau bar de nuit qui ouvre, le bruit et les comportements antisociaux dans le quartier s’aggravent», a déclaré David Mair, d’une association de quartier, au Sun. Cependant, le projet controversé se poursuit, même si Bale a dû accepter que ses heures d’ouverture soient réduites.

Ainsi, les locaux, dont l’ouverture est prévue à l’automne, resteront ouverts jusqu’à 12h30 les vendredis et samedis, et jusqu’à 23h30 le reste de la semaine.

Exeter, Bath, Newcastle, Southampton, Manchester, Liverpool et Édimbourg sont quelques-unes des villes britanniques vers lesquelles ce curieux modèle de bar veut s’exporter, et il n’est pas exclu qu’il rejoigne également des destinations plus exotiques comme Dubaï, où Bale a déjà ouvert le Elevens Bar & Grill en 2017.