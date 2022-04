Gareth Bale a un nouveau club en ligne de mire

Invitée ce vendredi 01 avril 2021 sur le plateau de l’émission Life Week-end, l’influenceuse camerounaise, Coco Émilia, a plongé les téléspectateurs dans une grande émotion. Elle a fait des révélations sur sa relation amoureuse avec Francis Mvemba, son désormais ex-époux.

Coco Émilia a avoué en toute sincérité qu’elle a aimée Francis et ressent encore de l’amour pour lui malgré tout ce qui s’est passé. Elle se sent mal de voir les choses se terminer ainsi alors qu’elle avait mis tout son espoir en ce mariage et en Francis Mvemba en qui elle a cru.

Malheureusement, elle se retrouve avec le cœur brisé, dans une grosse déception amoureuse de laquelle elle a du mal à s’en remettre. Profondément blessée par cette histoire, Coco Émilia n’a pu s’empêcher de fondre en larmes pendant la rubrique intitulée «Le Confessionnal» où elle s’explique.

«La situation m’a fait beaucoup souffrir parce que je me suis mise beaucoup de personnes à dos. La première chose, c’est parce que j’y ai cru…et puis j’ai bagarré contre ma famille, contre tout le monde, mon public, et à un moment se rendre compte que je me suis trompée sur toutes les lignes, c’est blessant.

Parce que je me suis dit que j’ai tout donné mais après je me dis que c’est arrivé pour une raison, je le saurai peut-être plus tard.

J’en souffre encore aujourd’hui parce que c’est quelqu’un que j’ai aimé et je ne peux pas du jour au lendemain cracher sur cet amour et en même temps on a un enfant.

Donc chaque fois que je vais voir cet enfant, je vais toujours penser à lui. Je ne peux pas dire que l’amour est terminé en quelques mois mais c’est clair qu’il n’y aura pas de la haine, il aura toujours un peu de sentiment parce que c’est quelqu’un en qui j’ai tout mis, en qui j’ai cru, voilà pourquoi j’ai mal. Sinon si je ne l’aimais pas, j’allais pas avoir mal.

Au début je regrettais car je me suis dit que j’ai perdu du temps avec lui, mais dans ma tête je me dis toujours que Dieu ne fait rien pour rien. Ce qui s’est passé est un épisode de ma vie que je devais vivre et donc je vais en tirer les conclusions (elle fond en larmes). C’est allé trop loin», a expliqué Coco Émilia sur sa relation avec Francis Mvemba.