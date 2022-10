Galtier l’avoue : «Kylian Mbappé est un peu orphelin de Messi et Neymar»

Christophe Galtier a reconnu à l’issue du match de ce samedi entre le PSG et Reims, que Kylian Mbappé s’accroche au travail de Messi et Neymar sur le front offensif. Le Français était de nouveau absent et l’entraîneur des Parisiens a analysé le moment.

«Mbappé est un peu orphelin de Messi et Neymar. Je m’en doutais. Je pensais qu’au fur et à mesure du match… Dans mes plans, je voyais l’association avec Ney existe à un certain moment. Ney n’a pas débuté le match parce qu’il a beaucoup joué ces derniers temps.

Évidemment que quand il est entré on a vu une bonne relation. C’est pour ça que notre seconde période est plus intéressante alors qu’on était en infériorité numérique.

Malheureusement Ney a manqué un peu de justesse en face-à-face. Kylian est tombé sur un gardien qui a fait un arrêt décisif, ça se joue aussi à cela même si on ne peut pas que se contenter de ça.», a déclaré Galtier en conférence de presse.

Mbappé, qui joue habituellement avec Messi et Neymar sur le front offensif, a partagé le poste, lors du match contre Reims, avec Carlos Soler et l’ancien du Sporting Pablo Sarabia. Le match s’est terminé par un match nul et vierge.