Galilea Montijo sexy : elle s’affiche dans un minuscule bikini blanc au bord de la mer !

Jennifer Lopez a montré sa beauté latine éblouissante avec une sélection de photos publiées sur ses réseaux sociaux, dans lesquelles elle a précisé qu’à 53 ans, elle est une experte lorsqu’il s’agit de s’exhiber devant la caméra et quoi de mieux si c’est avec lingerie sexy en dentelle.

Lire aussi : Úrsula Corberó : l’actrice dévoile sa culotte et fait monter la température sur la Toile !

JLo continue de braquer les projecteurs sur sa nouvelle vie conjugale avec Ben Affleck, cependant, son style et sa beauté ne passent jamais inaperçus, et encore moins maintenant qu’elle est devenue ambassadrice de la marque de sous-vêtements féminins Intimissimi, c’est pourquoi elle a partagé une série d’images révélatrices dans lesquelles elle a exposé sa beauté du lit.

Dans les clichés qui ont été publiés sur son profil Instagram officiel, l’actrice et chanteuse américaine d’origine portoricaine a rendu fous ses 226 millions de followers en posant avec un ensemble léger de lingerie en dentelle blanche, des vêtements qui mettaient en valeur la beauté qui la garde intacte sur ses 53 ans. années.

La tenue sensuelle que Jennifer Lopez est apparue ce week-end est un combo deux pièces composé d’un body en dentelle et d’une robe courte nacrée avec laquelle elle a montré une partie de son épaule.

Élection avec laquelle une fois de plus l’artiste a exposé sa silhouette spectaculaire, en plus d’un visage au maquillage naturel, des cheveux lâches et un sourire qui s’est démarqué dans la dernière carte postale.

L’entreprise italienne fondée en 1987 et dont le siège est à Vérone se caractérise par des vêtements intimes en dentelle et soie délicates, ainsi que par des vêtements de plage et des maillots de bain.

Et bien que le mannequinat soit l’une des facettes qui mettent en valeur la beauté de Jlo, un autre aspect qui lui a valu une reconnaissance internationale est celui d’une chanteuse, comme en témoigne l’hommage qu’elle a rendu à la grande Celia Cruz lors des American Music Awards de 2013, où elle a interprétée des chansons comme «Kimbara», «La vie est un carnaval» et «Bemba Colorá», en plus de confirmer sa domination sur scène.

Le moment a également été rappelé sur le même profil social, recevant l’acceptation de milliers de fans qui, en plus de louer sa beauté imposante, ont également reconnu son talent vocal.