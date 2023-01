Gabriel Jesus se sépare de sa petite amie des mois après avoir été parents

L’«influenceuse» Raiane Lima a supprimé les photos qu’elle avait avec le joueur sur ses réseaux sociaux et a confirmé la nouvelle dans une histoire qu’elle a ensuite supprimée.

Gabriel Jesus ne gagne pas par déception. Le footballeur brésilien n’a plus disputé de match officiel depuis le match Cameroun-Brésil disputé au Qatar début décembre en raison de problèmes au genou droit, mais alors qu’il se remet de son opération et tente de gagner du temps dans les délais impartis, le footballeur brésilien revient dans l’actualité pour un événement bien différent : sa rupture avec sa petite amie quelques mois seulement après avoir été parents.

L’attaquante d’Arsenal a rompu avec l’influenceuse de 21 ans Raiane Lima, également du Brésil, qui a confirmé la nouvelle dans une histoire Instagram qu’elle a ensuite supprimée.

Cependant, le portail UOL a eu le temps de la voir et de révéler sa déclaration : «Avant que les rumeurs ne se propagent, j’ai moi-même fait savoir que Gabriel et moi ne sommes plus en couple. Et qui veut juger, qu’il juge. Celui qui veut dire de mauvaises choses, parlez-en», a déclaré le jeune Brésilien.

«Comme certaines personnes aiment tant le malheur, je me charge moi-même d’annoncer la fin de quelque chose qui me consume presque. Celui qui veut faire la fête peut aussi faire la fête (surtout les membres de la famille)», a ajouté Raiane.

La jeune femme compte près d’un demi-million de followers sur Instagram, le même réseau social sur lequel elle a éliminé absolument toutes les images sur lesquelles elle apparaissait avec Gabriel Jesus.

Raiane Lima et les raisons de sa séparation d’avec Gabriel Jesus

Le footballeur d’Arsenal et l’influenceuse seraient ensemble depuis 2021 et en mai de l’année dernière, ils sont devenus parents avec la naissance de la petite Helena, qui était déjà au Qatar pour soutenir son père pendant la Coupe du monde.

En fait, dans le profil de Raiane, vous pouvez toujours voir la photo que Raiane a prise avec une fille dans le stade le jour même où Gabriel Jesus a été blessé. Celui-ci, pour sa part, a encore quelques images sur ses réseaux sociaux avec ce qui jusqu’à présent avait été son partenaire.

«Vous ne me verrez plus jamais parler de ce que nous avons vécu ou de quoi que ce soit lié à notre fille. Ce n’était pas une trahison, c’était la pression de tout le monde et de tout. Nous nous entendions bien, mais les problèmes de l’autre nous arrivaient toujours. Je n’en peux plus et je ne vais pas me forcer à faire quelque chose qui me tue», a affirmé Raiane Lima.