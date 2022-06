Gabriel Jesus frappe : il quitte Manchester City pour 52 millions d’euros

L’une des signatures à la bombe en Premier League a été confirmée : Gabriel Jesus donne le coup total sur le marché anglais et quitte Manchester City pour 52 millions d’euros.

Les Citizens vendent le Brésilien à l’Arsenal FC, qui recherchait l’attaquant depuis un certain temps et avait déjà fait des offres formelles. Jesus, 25 ans, est toujours à un excellent niveau et viendra chez les Gunners en tant que superstar pour renforcer l’attaquant affaibli.

L’Athletic et Fabrizio Romano ont confirmé ce vendredi 24 juin que Manchester City et Arsenal sont parvenus à un accord et que ceux de Londres paieront environ 45 millions de livres sterling, soit environ 52 millions d’euros en échange.

Plusieurs comptes de supporters de City ont confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux et le transfert aura lieu dans les prochains jours. Depuis que la nouvelle de la signature d’Erling Haaland pour City a été connue, on a tout de suite su que la principale victime était Gabriel Jesus, qui devrait trouver un club.

Heureusement pour lui, Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal, l’avait expressément demandé avec pour mission que l’équipe puisse disputer la campagne 2022-23 et se qualifier pour la Ligue des champions 2023-24. Il a même été spéculé qu’il gagnerait environ 18 millions d’euros par saison.

Pour City, c’est un accord rond puisque Gabriel Jesus avait un contrat jusqu’en juin 2023 et c’était la seule fenêtre qu’il avait pour le vendre. Il récupère aussi une bonne partie de ce qui a été investi à Haaland (60 millions d’euros).

Jesus dit au revoir à City avec 236 matchs et 95 buts en 6 saisons : «Je suis ici pour essayer de marquer des buts, pour aider avec des buts. Comme je l’ai déjà dit, je ne suis pas Agüero, mais je sais que je peux aider l’équipe», avait-il déclaré après ses quatre buts contre Watford (5-1), le 23 avril pour la Premier League.