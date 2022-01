Forfaits lors des deux premières journées de la CAN avec le Gabon en raison du Covid, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina quittent la CAN en raison de séquelles cardiaques aperçues lors des derniers examens médicaux.

La Fédération gabonaise a donc préféré mettre ses deux stars à la disposition de leurs clubs, respectivement Arsenal et Nice.

«Vu le souci médical que Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ont rencontré, en accord avec le docteur, mon président de fédération et les joueurs, on a pris la décision sage de les faire rentrer dans leurs clubs afin qu’ils puissent se soigner, être pris en charge», a indiqué le sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu, en conférence de presse.

Sale temps pour Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant d’Arsenal est a coeur de rumeurs selon lesquelles c’est surtout son comportement qui aurait scellé son départ de la CAN.

Une version que le joueur a démenti sur son compte Twitter. «Nous avons des problèmes déjà compliqué à régler puis à cela s’ajoute des rumeurs bref on a une santé à soigner avant tout je ne reviendrais pas sur ces fausses rumeurs et je souhaite de tout cœur que notre équipe aille le plus loin possible», a-t-il posté.

https://twitter.com/Auba/status/1483122356096802829?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1483122356096802829%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.footmercato.net%2Fa8576080372786945342-gabon-pierre-emerick-aubameyang-sort-du-silence