Furieux contre ses joueurs, Erik Ten Hag a pris une grosse décision

Erik ten Hag était tellement en colère contre ses joueurs de Manchester United après leur défaite 4-0 contre Brentford qu’il a annulé leur journée de congé et a ordonné à l’équipe de se présenter à l’entraînement dimanche.

Selon The Times, Ten Hag a déchiré ses joueurs dans le vestiaire après le match dans une diatribe furieuse avant d’annuler leur jour de congé prévu. L’équipe n’est rentrée à Manchester que tard samedi soir, mais a reçu l’ordre de se rendre à Carrington pour un entraînement supplémentaire ce dimanche.

Le manager néerlandais est arrivé tôt le matin pour digérer la scéance d’entraînement. La défaite contre Brentford signifie que Ten Hag est le premier entraîneur de United à perdre ses deux premiers matchs depuis John Chapman en 1921.

Parlant du résultat par la suite, l’ancien patron de l’Ajax a déclaré: «Je pense que nous avons tous vu le match et je pense que Brentford avait plus faim, un et deux, nous concédons des buts dans des erreurs individuelles».

«Vous pouvez avoir un bon plan, mais nous avons dû mettre le plan à la poubelle. Je pense que cela n’a rien à voir avec la tactique et que les deux premiers buts, il s’agit de gérer le ballon, c’est un, et les décisions. Je pense qu’ils suivent mes instructions mais ils prennent de mauvaises décisions et c’est le football, c’est un jeu d’erreurs et vous êtes puni».