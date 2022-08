Furieux contre l’arbitre, ce brancardier laisse tomber un joueur blessé (vidéo)

Shakira et Gérard Piqué continuent de se battre pour la garde de leurs enfants. Il semble que la volonté des deux parties de parvenir à un accord a touché à sa fin et ils vont s’affronter au tribunal.

Après leur rupture, Shakira a tenté de résoudre les problèmes de leur relation à plusieurs reprises, mais le cœur du footballeur appartenait déjà à une autre personne. Il était amoureux d’une femme de 23 ans qu’il a rencontrée dans sa société de production Kosmos, où il travaille.

Après la rupture, Gerard Piqué a exigé que les enfants restent à Barcelone, tandis que la Colombienne veut que les enfants restent avec elle à Miami. Au cours de tous ces mois, ils ne sont pas parvenus à un accord satisfaisant pour les deux parties et le temps s’est écoulé. Le 5 septembre les petits devront commencer les cours et ils ne savent toujours pas s’ils le feront à un moment ou à un autre.

Selon Informalia, avec ses sources consultées, cette situation se retrouvera devant les tribunaux. Un problème de plus pour la Colombienne qui a un autre gros contentieux judiciaire. Le Parquet l’accuse de six crimes contre le Trésor public et demande huit ans de prison pour elle.

La chanteuse de Barranquilla ne compte pas le laisser gagner cette bataille. En fait, l’accord pour les vacances n’a pas été facile non plus. Les deux parties ont fait leurs propositions et dans les deux cas elles ont été rejetées. La première semaine de septembre, les propositions et contre-propositions des uns et des autres seront mises sur la table et ils devront prendre une décision urgente.