Furieux après la défaite, les fans barcelonais saccagent la voiture de Koeman (Vidéo).

Pressenti pour prendre les rênes de l’équipe de France, Zinedine Zidane compte parmi les principaux favoris à la succession d’Ole Gunnar Solskjaer, plus que jamais sur la sellette après l’humiliation vécue face à Liverpool.

Manchester United est sous le choc. Conséquence de l’incroyable gifle reçue face à Liverpool, dimanche, sur la pelouse d’Old Trafford. Une humiliation en bonne et due forme qui pourrait coûter sa place à Ole Gunnar Solskjaer, sur la sellette depuis plusieurs semaines. L’entraîneur mancunien, qui a prolongé son contrat cet été jusqu’en juin 2024, n’a jamais semblé aussi menacé.

«J’ai trop avancé, on a trop avancé ensemble en tant que groupe pour abandonner maintenant», a-t-il néanmoins prévenu, ajoutant : «C’est le jour le plus sombre que j’ai connu à la tête de ces joueurs. On n’a pas été à la hauteur individuellement et en tant qu’équipe. On a touché le fond.»

Pour la plupart des médias anglais, un départ du technicien norvégien, qui a tout juste reconnu avoir pris «de mauvaises décisions», apparaît inévitable. «Quand Ole Gunnar va-t-il être viré ?», titre ainsi en une The Sun.

Il a déjà dit non aux Magpies

Et les médias anglais de dresser une liste des successeurs potentiels de l’ancien attaquant avec trois noms qui se dégagent, ceux de Ryan Giggs, qui pourraient néanmoins payer au prix fort ses ennuis avec la justice, Antonio Conte et Zinedine Zidane.

Il y a peu, le Daily Mirror avait d’ailleurs expliqué que Cristiano Conte avait milité auprès de ses dirigeants en faveur de son ancien entraîneur au Real Madrid en cas de départ d’Ole Gunnar Solskjaer.

S’ils décident de jeter leur dévolu sur le technicien tricolore, les dirigeants mancuniens devront se montrer convaincants. Car le champion du monde 1998 a un tout autre plan de carrière en tête.

Zizou souhaiterait en effet prendre la suite de Didier Deschamps à la tête des Bleus après le Mondial en Qatar, en décembre 2022. Il aurait d’ailleurs récemment éconduit les nouveaux propriétaires des Magpies, qui souhaitaient en faire leur nouvel entraîneur.