Fuite de conversation : Mbappé reçoit des conseils de Griezmann pour son déménagement à Madrid

La vidéo a été tournée pendant l’entraînement de l’équipe de France et les spéculations vont bon train.

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Mbappé est sur toutes les lèvres. Au milieu des rumeurs qui l’éloignent du Paris Saint-Germain, une vidéo d’un entraînement de l’équipe de France a fuité dans la presse et on y entend une conversation qui a remué le nid de frelons au milieu de la polémique.

Et c’est que les versions d’un éventuel rapprochement des Français avec le Real Madrid se sont renforcées ces derniers jours et la série télévisée «Deportes Cuatro» a révélé une découverte inattendue.

Dans le clip, on pouvait voir une conversation qui aurait Kylian et son partenaire Antoine Griezmann comme protagonistes et dans laquelle le footballeur de l’Atlético de Madrid lance une phrase énergique.

«La Finca est le plus beau quartier de Madrid où vivre», entend-on dans la vidéo et, instantanément, il a été possible de voir que les mots provenaient de la conversation entre Mbappé et Griezmann.

Selon les responsables de «Deportes Cuatro», la voix devenue pertinente dans la vidéo correspondrait à Antoine qui, apparemment, donne déjà des conseils à son ami sur un éventuel déménagement en Espagne.

Bien que jusqu’à présent aucun des protagonistes n’en ait parlé, cette nouvelle perle rejoint l’infinité de versions qui, ces jours-ci, posent un gros point d’interrogation sur l’avenir de Kylian Mbappé.

La Finca, le possible futur quartier de Mbappé

Le grand flux d’athlètes d’élite installés en Espagne a fait rivaliser les quartiers privés pour se consacrer comme les propriétaires des meilleurs avantages.

À Madrid, il y a deux développements de luxe qui sont devenus les favoris des athlètes. La Moraleja et La Finca, le possible futur quartier de Mbappé, sont les plus prestigieux de la ville.

La Finca est située au nord-est de Madrid et Gareth Bale, Toni Kroos et Eden Hazard y résident. Il y a des années, le site a également été choisi par Keylor Navas et Cristiano Ronaldo, grands représentants de l’équipe merengue. Pour l’instant, il faudra attendre pour savoir si Mbappé s’installe enfin dans le distingué quartier résidentiel privé.