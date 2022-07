Frenkie de Jong : «Mon gardien préféré…»

Sa signature a été confirmée il y a plusieurs semaines, mais sa présentation officielle en tant que joueur de Manchester City était le dimanche dernier.

Erling Haaland s’est adressé aux médias dans la salle de presse et, là, ils l’ont interrogé sur son but de buteur pour la saison 2022/23.

L’androïde norvégien a donné une réponse très à la Ronaldinho Gaúcho. Il ne pense pas au nombre de buts ou de trophées spécifiques, il veut juste sourire et apprécier : «Goal goal ? Prendre plaisir. Le plus important, c’est de se faire plaisir (rires).»

Vous n’aimez pas trop réfléchir ou vous mettre la pression. Il sait qu’il aura un gros défi à relever, mais sa priorité sera de se faire plaisir. Souffrir ou avoir du mal à faire ce qu’il aime le plus, c’est-à-dire jouer au ballon, n’est pas une option.

«Comme je l’ai fait tout au long de ma carrière : je vais essayer de profiter de chaque minute, de chaque instant et de ne pas trop réfléchir. Trop réfléchir n’est bon pour aucun être humain. J’essaie de me détendre quand je peux me détendre et profiter de chaque instant que je peux et travailler dur.»

Du fun et des sourires, c’est ce qu’il espère et souhaite apporter : «J’espère pouvoir apporter quelque chose de plus qualitatif. En tant qu’attaquant, je veux m’amuser. Quand je m’amuse, je marque des buts et j’aime jouer. J’espère beaucoup sourire ici.», a-t-il déclaré.