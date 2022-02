Frenkie De Jong fait le point sur son avenir

Selon la rumeur, la cible de la Premier League, Frenkie De Jong, a minimisé les spéculations le liant à un départ de Barcelone cet été, insistant sur le fait qu’il est tyrès heureux au Camp Nou.

Le Néerlandais a débuté 18 fois en Liga jusqu’à présent dans cette saison, et a également été toujours présent en Europe sous Ronald Koeman et le nouveau patron Xavi Hernandez.

Malgré son temps de jeu régulier, l’émergence de Pedri, Gavi et Nico au cours des derniers matchs, ainsi que la nature persistante de Sergio Busquets, ont conduit à la spéculation qu’il pourrait être largué.

Cela a été encore alimenté par le besoin perçu de Barcelone d’une marge de manœuvre financière, l’Athletic rapportant que les Blaugrana pourraient être disposés à encaisser un mouvement important pour lui en janvier.

Cela ne s’est jamais produit, et s’adressant maintenant au Guardian , le joueur de 22 ans a réitéré son bonheur en Catalogne et comment il veut rester un rouage clé dans la roue de Barcelone. «Je suis très heureux d’être à Barcelone», a-t-il déclaré au point de vente.

«Depuis mon plus jeune âge, je voulais être ici, donc de cette façon, c’était un rêve devenu réalité. Mais, bien sûr, j’aurais aimé gagner plus de trophées que nous lors de mes deux premières années. Je m’attendais à plus dans ce sens, disons-le ainsi. Mais à part ça, je suis très heureux ici et j’espère encore pour de nombreuses années».