Frenkie De Jong à Man United, c’est presque impossible : voici la raison

Le légendaire Roberto Carlos a eu l’occasion d’affronter directement Lionel Messi lors du brillant début de sa carrière professionnelle. Cependant, en parlant du footballeur rival qui l’a le plus impressionné, le champion du monde brésilien s’est retrouvé avec un autre ailier historique très spécial.

Depuis quelque temps déjà, la légende du Real Madrid, triple champion de l’UEFA Champions League, a déclaré que l’attaquant qui l’avait le plus surpris lorsqu’il l’a affronté en tant qu’adversaire était l’éternel Luis Figo.

«Le joueur qui m’a le plus impressionné en jouant contre était Figo parce qu’il était très doué, très difficile à marquer. J’ai été expulsé deux fois… J’ai remercié Florentino de l’avoir amené au Real Madrid pour jouer à mes côtés. Il a été et continue d’être un grand ami», a révélé l’ancien international brésilien, dans des propos (2019) recueillis sur la chaîne officielle Oh My Goal.

Messi l’a fait souffrir dans certains duels individuels et il n’oubliera sûrement pas les performances de Ronaldinho contre le Real Madrid. Mais force est de constater que les combats face à Figo (quand il était au FC Barcelone) l’ont davantage marqué à cause de la question des expulsions.

De plus, nous ne parlons pas de n’importe quel joueur. C’est une légende qui, à son apogée, est même devenu un vainqueur du Ballon d’Or.