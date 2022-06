François Hollande avoue : «Quand c’est fermé, c’est ça qui est terrible. Il n’y a plus….»

À 35 ans, l’Espagnol ne se fait plus tout jeune, interrogé sur ses problèmes de santé, Nadal a confié :

«J’avais dit à Rome que j’allais avoir mon médecin avec moi ici. Et qu’avoir mon médecin ici permet de faire des choses qui me soulagent. Ce n’est pas le moment d’en parler, on en parlera quand mon tournoi sera terminé.

Je donne tout ce que j’ai pour essayer de jouer ce tournoi dans les meilleures conditions possibles. Je ne sais pas ce qui peut se passer ensuite. Mais ici, je pense que ça va aller».

Une forme physique qui pourrait donc être suffisante pour tenter d’aller au bout du tournoi mais qui pourrait être son dernier selon ses dires :

«Je suis très clair là-dessus. Je suis suffisamment âgé pour ne pas cacher des choses, ou dire des choses que je ne pense pas. Je ne sais pas ce qu’il peut se passer. On a fait en sorte que je sois en mesure de jouer ici, mais derrière, on ne sait pas.

J’ai ce que j’ai au pied. Si on ne trouve pas de solutions, ça deviendra extrêmement difficile. Je profite de chaque jour que je passe ici. Je vais continuer à me battre pour trouver une solution. Pour l’instant, on ne l’a pas trouvée.»

Vainqueur de 21 Grands Chelems dont 13 fois à Roland-Garros, l’Espagnol nous fera encore vibrer, vendredi prochain, face à Alexander Zverev en demi-finale du tournoi, dans le but de décrocher un 14e titre Port d’Auteuil.