François Hollande à Emmanuel Macron : l’Europe doit durcir les sanctions

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié la Suède, ce vendredi, pour son soutien «militaire, technique et humanitaire».

«La Suède fournit de l’aide militaire, technique et humanitaire à l’Ukraine. Merci au @SwedishPM (gouvernement suédois, NDLR.) pour le le support efficace. Nous construisons une coalition anti-Poutine ensemble !», a indiqué Volodymyr Zelensky sur son compte Twitter.

Sweden provides military, technical and humanitarian assistance to Ukraine. Grateful to @SwedishPM for her effective support. Building an anti-Putin coalition together!

