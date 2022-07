Franck Ribéry : «Voici pourquoi Cristiano et Messi sont meilleurs que moi»

Il a été présenté il y a quelques jours comme une nouvelle recrue du FC Bayern Munich, une décision qui était attendue depuis la dernière finale de la Ligue des champions, lorsque Sadio Mané a annoncé après la victoire du Real Madrid sur Liverpool qu’il quittait le club.

Le club allemand a agi rapidement, a fait une offre appropriée et Liverpool n’a eu d’autre choix que de l’accepter et de le transférer, malgré les tentatives de Jurgen Klopp pour le retenir

En ce sens, Mané était dans l’oeil de nombreux autres clubs, comme le PSG ou le FC Barcelone. Et c’est, à la surprise de beaucoup, Lionel Messi qui a demandé la signature du Sénégalais pour renforcer les Catalans sur le marché des transferts 2021.

C’est ainsi que Bacary Cissé, conseiller de Mané pour l’émission After Foot du média français RMC Sport, l’a raconté : L’an dernier, Mané aurait pu signer à Barcelone. C’est Leo Messi qui a exigé la signature de Mané de Barcelone dans les négociations.

Il a donné deux noms : Sadio Mané et un défenseur central argentin. «Ce défenseur serait Cristian Cuti Romero, dont on parlait beaucoup quand Messi a quitté le Barça. Le goût de Messi pour l’Africain n’est pas nouveau. Messi avait déjà voté Mané pour le Ballon d’Or en 2019.

«Il y a beaucoup de grands joueurs et parfois c’est difficile de choisir, mais j’ai choisi Mané parce que c’est un joueur que j’aime, il a fait une belle année et a été très important pour les réalisations de Liverpool. C’est la raison pour laquelle je l’ai choisi mais je répète, il y a de grands joueurs et parfois il est difficile d’en choisir un», a-t-il déclaré lors du gala au cours duquel lui, Messi, a reçu son sixième trophée, en 2019.

Le refus de Barcelone

Non seulement Barcelone n’a pas accédé au souhait de Messi, toujours pour le bien de l’équipe, mais ils n’ont pas renouvelé le contrat de la légende argentine et, comme ces dernières années, ils ont réalisé un marché des transferts médiocre basé sur des joueurs libres où Kun Agüero et Memphis Depay s’est fait remarquer.

Ce n’est qu’en janvier 2022 que le club s’est renforcé avec quelques joueurs de niveau, comme Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Adama Traoré. Le PSG, destination de Messi après que le Barça ait claqué la porte, est également entré en pourparlers pour Mané.

«Oui, le PSG s’est intéressé à Sadio. Leonardo (l’ancien directeur sportif) a eu plusieurs contacts avec son agent allemand, ils se sont rencontrés et ont discuté des tenants et des aboutissants d’un éventuel transfert de Sadio au PSG, mais la chose s’est arrêtée là. le monde sait que Leonardo était sur le fil du rasoir, alors il a fallu attendre..», précise Cissé.