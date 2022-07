Franck Leboeuf avoue : «Cristiano Ronaldo serait très utile pour ce club…»

Annoncé sur le départ de Man Utd, Cristiano Ronaldo se rapproche de plus en plus de la sortie. Et pour l’ancien défenseur international tricolore de Chelsea, Frank Leboeuf, la star portugaise serait comme la recrue de rêve pour Thomas Tuchel cet été.

Manchester United est prêt à voir Ronaldo partir pour la deuxième fois de sa carrière. Le quintuple Ballon avait rejoint le club en provenance de la Juventus l’été dernier.

Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu et les difficultés rencontrées par Manchester United lors de la fenêtre de transfert ont donné à Ronaldo l’envie de repartir.

Ainsi, le joueur a été lié à plusieurs grands clubs, dont le FC Barcelone. Mais Frank Leboeuf pense qu’il pourrait être le remplaçant idéal de Romelu Lukaku.

En effet, Chelsea a vu l’attaquant belge partir cet été en prêt à l’Inter Milan. Et alors que Chelsea cherche à signer un autre attaquant pour palier ce départ, Leboeuf voudrait que Tuchel signe Cristiano Ronaldo.

S’adressant à ESPN, l’ancien défenseur a déclaré :

«Je choisirais Ronaldo parce qu’ils ont besoin de quelqu’un pour finir les actions et marquer et être plus clinique».

Effectivement, il y a peu de doute que l’équipe de Thomas Tuchel bénéficiera de manière significative de l’expérience de Cristiano Ronaldo.

Le Portugais a toujours la capacité de marquer des buts importants tout au long de la saison, et les Blues ont une équipe à laquelle il ne manque qu’un vrai buteur.

Thomas Tuchel voulait que Romelu Lukaku soit l’homme principal de Chelsea, mais l’incapacité du Belge à s’installer dans son système s’est avérée comme un énorme échec.

Cristiano Ronaldo est donc l’attaquant idéal pour le système de Thomas Tuchel. Le buteur portugais est très efficace, peut construire des jeux depuis l’avant, et sera la cible parfaite pour les défenseurs et les ailiers de Chelsea pour finir les actions la saison prochaine.

Les Blues ont besoin d’un buteur de premier plan pour rivaliser avec les meilleures équipes d’Angleterre, à savoir Manchester City et Liverpool. Les deux géants anglais ont enrôlé des attaquants de premier ordre en la personne d’Erling Haaland et Darwin Nunez.