France – PSG : «Sans Lionel Messi et Neymar, Kylian Mbappé est…»

Une nouvelle fois buteur hier soir contre Brest (2-0), Kylian Mbappé n’en finit plus d’impressioner. À tel point que Brendan Chardonnet, le capitaine des Bretons a totalement encensé le natif de Bondy ce samedi dans des propos rapportés par Le Parisien :

«C’est la classe d’un garçon comme Mbappé. Je ne veux pas trop m’approcher, il glisse le ballon entre mes jambes et Marco ne peut rien faire. Ils sont ultra-efficaces, encore plus Mbappé. Tout lui réussit depuis le début de la saison, Il est vraiment la tête de gondole de cette équipe, encore plus sans Messi et Neymar, on le ressent sur le terrain. C’est lui la star, celui qui peut débloquer les situations. On essaye de le canaliser, mais ce n’est pas facile» a-t-il concédé.

Le capitaine du SB29 a néanmoins regretté la première occasion ratée par ses coéquipiers à la 10e minute. Un tournant selon lui : «On a eu l’occasion de mener au score, on savait qu’on ne pourrait pas en avoir cinq ou six, et c’est frustrant de ne pas avoir marqué ce premier but. Si on mène 1-0 au bout de 10 minutes, le match n’est plus le même. C’est vraiment une occasion nette, on ne peut pas être mieux placé pour marquer un but…» a-t-il lancé en référence à l’occasion d’Irvin Cardona.

Michel Der Zakarian, son entraîneur, était lui beaucoup plus mesuré et a reconnu la supériorité parisienne : «On a joué une équipe bien plus forte que nous, qui nous a confisqué le ballon en deuxième mi-temps. Ils auraient pu marquer plus de buts. On a contré des ballons sur la ligne, le gardien a fait des arrêts, on ne perd que 2-0. Ils étaient plus forts que nous, il n’y avait pas match».