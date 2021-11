France : Paul Pogba lâche une mauvaise nouvelle à Didier Deschamps

L’homme que les supporters blaugrana attendaient a officiellement pris ses fonctions au FC Barcelone. Nommé entraineur en remplacement d’un Ronald Koeman débarqué quelques jours plus tôt,

Xavi Hernandez était devant la presse ce lundi pour une première conférence publique et une présentation en bonne et due forme. Durant son interaction avec les journalistes, l’ancien milieu catalan a avoué avoir reçu des nouvelles d’une autre ancienne gloire du club.

«Avec Messi, j’ai une relation d’amitié. Il m’a écrit et m’a souhaité bonne chance.» Un message d’encouragement qui a fait chaud au cœur d’un Xavi qui a forcément concédé qu’il «aurai(t) aimé l’entraîner«, le considérant toujours comme «le meilleur joueur du monde et de l’histoire de ce club«.

Réaliste, le champion du monde 2010 sait toutefois que Lionel Messi ne reviendra pas de sitôt : «Nous ne l’avons plus avec nous et on ne doit plus penser aux joueurs qui ne sont plus là.» Désormais tourné vers l’avenir, Xavi veut redorer le blason du FC Barcelone. Même si c’est sans Messi.