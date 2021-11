France : l’agresseur de Payet n’ira pas en prison

Le Français, ex-footballeur et ex-directeur du FC Barcelone, a tenu à partager sur ses réseaux un message dédié à Hayet Abidal après sa dernière publication.

Le football féminin français a été éclipsé ces derniers jours par «l’affaire Hamraoui», un nom qui a reçu l’attaque malheureuse de deux hommes cagoulés contre Kheira Hamraoui, une footballeuse du PSG, qui a visé la femme d’Éric Abidal pour une prétendue affaire de réponse à l’infidélité de l’ancien footballeur du FC Barcelone.

Dans les dernières heures, Hayet Abidal a partagé un message dur contre son mari dans les réseaux, accompagné d’informations qui pointent vers un divorce imminent, auquel Abidal lui-même a répondu.

L’ex-footballeur regretté après avoir appris la décision de divorce

Avec une image dans laquelle le footballeur apparaît en pleurs, sauvé d’une des conférences de presse les plus difficiles de sa carrière qui a coïncidé avec son passage en tant que joueur de Blaugrana, Éric Abidal a tenu à présenter ses excuses à sa femme :

«Hayet Abidal, pardonne-moi. Quelle que soit votre décision, vous continuerez à être à mes yeux la femme de ma vie, et surtout la mère de nos merveilleux enfants. Je mérite cette humiliation même si elle me tue vivante. Un jour, vous me pardonnerez.

Profondément désolé, Éric Abidal s’est montré sur ses réseaux sociaux, avec une publication qui n’admet pas les commentaires et avec laquelle il tente de faire revenir sa femme, Hayet, sur une décision de divorce avancée il y a quelques jours dans «Esport3» de Jennifer Losada, un avocat de celui-ci :

«Forcée par les circonstances et avec dégoût pour l’affaire Hamraoui, Hayet Abidal va demander le divorce à Barcelone. Après que le parquet de Versailles a annoncé lundi soir que la puce du téléphone était au nom de son mari, Éric Abidal, il lui a avoué avoir eu une relation adultère avec Madame Hamraoui».

«On pardonne, jusqu’à ce que quelque chose s’effondre en vous, vous ne ressentez plus rien, ni pardon ni colère, mais seulement l’envie de tourner la page et de penser à autre chose», étaient les mots que Hayet Abidal partageait il y a quelques heures avec ses presque 30 000 followers sur Instagram, recevant toutes sortes de messages de soutien et qui ont fini par motiver la réponse des dernières heures de l’ancien footballeur.