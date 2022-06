France : Kylian Mbappé prend la parole et recadre ce président !

Dans un entretien accordé à Téléfoot, ce dimanche à l’occasion de ses 50 ans qu’il célébrera jeudi prochain, Zinédine Zidane s’est confié sur son avenir et a avoué qu’il voulait reprendre rapidement son travail.

«Est-ce que j’ai encore beaucoup de choses à apporter au foot ? Oui. Enfin beaucoup de choses… Quelque chose oui encore. J’ai envie de continuer dans cette voie. S’il y a toujours la flamme ? Oui bien sûr. Le foot, c’est ma passion», a affirmé Zinedine Zidane, qui fait rêver les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain même si les discussions semblent au point mort.

De son côté, le natif de Marseille semble lui rêver du poste de sélectionneur de l’équipe de France, actuellement occupé par Didier Deschamps.

Et pourtant lorsque l’émission dominicale de TF1 l’interroge sur ses rêves à 50 ans, Zinedine Zidane explique ne plus rêver «de rien. Je pense que j’ai beaucoup rêvé. J’ai eu beaucoup de choses. Je suis épanoui à 50 ans. Je suis heureux et c’est le plus important pour une personne. J’ai surtout une famille formidable et ça n’a pas de prix».