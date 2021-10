France : huit ans de prison ferme pour le chanteur congolais Koffi Olomidé !

Britney Spears est allée sur Instagram pour partager un message sur les «personnes» qu’elle «aime renflouer» sur elle et sur le fait qu’elles ne sont là pour elle que lorsque c’est «pratique pour elles», tout en exigeant également «justice» pour sa tutelle.

Britney Spears, 39 ans, a partagé un message puissant pour sa famille, qui comprend son père Jamie Spears, sa mère Lynne Spears, son frère Bryan Spears et sa soeur Jamie Lynn Spears, le 25 octobre, et ce n’était pas agréable.

La chanteuse a posté une photo d’une machine à écrire noire et de roses roses sur sa page Instagram et a ajouté une légende qui les accusait de «la blesser» «plus profondément qu’ils ne le sauront jamais».

«J’ai trouvé ma mini machine à écrire !!! Ne trouvez-vous pas ça bizarre quand vous sautez à travers des cerceaux pour organiser des voyages ou fixer des rendez-vous pour le déjeuner avec des gens que vous aimez seulement de savoir qu’ils vous lâcheront ou partiront après 10 minutes 🙄 ??? C’est humiliant et c’est comme si chaque personne à qui je me suis ouverte dit immédiatement qu’elle partira en voyage pendant deux semaines après… OK, j’ai compris…», a commencé son message.

«Ils ne sont disponibles pour moi que lorsque cela leur convient … eh bien, je ne suis plus disponible pour aucun d’entre eux maintenant 🙅🏼‍♀️ !!!» «Ça ne me dérange pas d’être seul… et en fait j’en ai marre d’être aussi compréhensif Mère Teresa… si tu es impoli avec moi alors j’ai fini… paix !!!» elle a continué.

«Ce message s’adresse à ma famille… pour m’avoir blessé plus profondément que vous ne le saurez jamais !!! Je sais que la tutelle est sur le point de se terminer mais je veux toujours justice !!! Je ne mesure que 5’4″ et j’ai joué la plus grande personne toute ma vie … savez-vous à quel point c’est difficile ??? Ps … @camilacabello J’ai trouvé mon petit bureau aussi !!!!!

Le message intrépide de Britney intervient après qu’elle a fait la une des journaux avec sa tutelle, dont son père était responsable jusqu’à sa suspension par un juge en septembre. Elle s’est prononcée contre sa famille lors des audiences du tribunal et sur les réseaux sociaux depuis sa première comparution devant le tribunal pour lutter contre la tutelle en juin.

Elle est même allée jusqu’à comparer son père à un «trafiquant sexuel» qui «aimait» avoir «le contrôle» sur elle et a dit qu’elle voulait «poursuivre» sa famille. «Je voudrais honnêtement poursuivre ma famille, pour être totalement honnête avec vous», a-t-elle déclaré lors de sa première audience très médiatisée.

«J’aimerais aussi pouvoir partager mon histoire avec le monde et ce qu’ils m’ont fait, au lieu que ce soit un secret secret au profit de tous. . . Cela me concerne, on me dit que je n’ai pas le droit d’exposer les gens qui m’ont fait ça.

La pop star a également semblé récemment faire de l’ombre à Jamie Lynn et à son nouveau livre Things I Should Have Said après que le jeune Spears soit initialement resté publiquement silencieux pendant l’affaire de la tutelle.

Cependant, après avoir reçu des critiques de la part des fans, Jamie Lynn a déclaré publiquement qu’elle soutenait Britney et avait choisi de régler le problème en privé, mais cela ne semble pas avoir contribué à renforcer leur lien autrefois étroit.

Aucun membre de la famille de Britney n’a encore répondu à son dernier message sur les réseaux sociaux.