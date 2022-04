France : Emmanuel Macron visé par un jet de tomates lors d’une visite sur un marché (vidéo)

Le talent et la confiance de Mohamed Salah sont indiscutables et il a l’objectif du Ballon d’Or bien en vue. L’Egyptien rêve bien sûr le titre individuel le plus important pour un joueur.

S’adressant à FourFourTwo, le joueur de 29 ans a déclaré : «Bien sûr, cela signifie beaucoup, cela signifierait beaucoup de le gagner. L’un de mes objectifs dans la vie est de faire comprendre aux gens, en particulier dans mon pays, un pays arabe, qu’ils peuvent réaliser ce qu’ils veulent réaliser», a d’abord déclaré le meilleur buteur de Premier League.

«Dans ma tête, oui, je dis toujours que [je suis le meilleur]. Je ne dirai jamais : “Oui, je suis meilleur que telle ou telle personne”, non – mais dans mon esprit, je me choisis toujours comme le meilleur, je ne choisis personne d’autre que moi. “C’est toujours une opinion, cependant. Je respecte tous les autres joueurs. Remporter les deux [Premier League et Ligue des champions] à nouveau me ferait gagner le Ballon d’Or”», a-t-il ajouté.

Compte tenu de ses échecs passés dans la compétition, le roi égyptien a peut-être fait une déclaration publique pour ne pas être négligé une fois de plus.

Si Liverpool parvient à remporter la Premier League et la Ligue des champions, le prix du meilleur joueur du monde pourrait bien se jouer entre Sadio Mané et le numéro 11.