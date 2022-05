France : Didier Deschamps frappé par un malheur

Lionel Messi, sept fois Ballon d’Or, a donné son avis sur le prochain vainqueur. L’Argentin n’a même pas pensé à se lancer, il est passé par Kylian Mbappé et ne se souvenait même pas de Robert Lewandowski ou de Mohamed Salah. Pour le 30e du PSG, la question est claire et le vainqueur devrait être Karim Benzema.

«Je pense qu’il n’y a aucun doute, il est très clair que Benzema a eu une année spectaculaire et a fini par se consacrer avec la Ligue des champions, étant fondamental dès les huitièmes de finale dans tous les matchs. Je pense qu’il n’y a aucun doute cette année», a déclaré l’Argentin du Paris Saint Germain en dialogue avec TyC Sports.

Et la réalité est que les données sont éloquentes pour comprendre que Messi a raison. Karim Benzema a remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid et a fini par être le Pichichi du tournoi avec 15 buts. La même chose s’est produite en Liga, où il a remporté le titre et a été un buteur avec 27 cris.

En plus de tout cela, Benzema a remporté la Super Coupe d’Espagne et cette saison, la star française a atteint 323 buts avec l’équipe merengue, pour égaler Raúl González à la deuxième place sur la liste des buts de tous les temps en matches officiels.

Cette année, la cérémonie du Ballon d’Or aura lieu le lundi 17 octobre à Paris. Ce sera la 66e édition et pour elle le nouveau règlement sera pris en compte : l’évaluation se fera par saison et non par année civile, les réalisations individuelles seront davantage prises en compte et seuls 100 journalistes voteront.