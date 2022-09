France : «Ce n’est pas moi…», Kylian Mbappé sort du silence après l’affaire des droits à l’image

Vainqueur de son bras de fer avec la Fédération Française de Football concernant les droits à l’image, Kylian Mbappé est revenu sur cette affaire après la victoire des Bleus contre l’Autriche (2-0).

Le champion du monde 2018 a ainsi pris le temps d’expliquer sa démarche, tout en rappelant que l’ensemble du groupe France le soutenait dans cette affaire. «Je suis content, mais ce n’est pas moi, c’est toute l’équipe qui voulait ça», a déclaré l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Et de poursuivre, réfutant au passage l’idée que sa célébration en mimant un appareil photo après son but jeudi soit liée à cet épisode et au shooting de mardi : «Après, ça ne me dérange pas d’être sur le devant de la scène, quitte à me faire critiquer si c’est bénéfique pour mes coéquipiers.

Me faire critiquer, ça ne changera pas ma manière de jouer ni de vivre. Si ça peut rendre service au groupe, j’ai l’habitude d’être sous le feu des projecteurs. Mais c’est tout le groupe qui voulait cela et tout le groupe est content parce que les choses changent».