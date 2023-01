Fortune de Vanessa Bryant : quelle est la fortune de la veuve de Kobe Bryant ?

Vanessa Bryant a récemment remporté un procès contre les services du shérif et des pompiers de Los Angeles.

Vanessa Bryant est largement connue pour être la veuve de feu Lakers etsuperstar de la NBA Kobe Bryant. C’est une danseuse qui a rencontré Kobe alors qu’il était dans un studio d’enregistrement en train de tourner une vidéo pour son premier album musical et à peine six mois après s’être rencontrés, le couple s’est fiancé.

Elle avait 17 ans et Kobe 21 ans au moment où ils se sont rencontrés et leur mariage n’a pas été approuvé par la famille de Bryant ni par son agent.

Ils n’ont pas assisté au mariage comme signe qu’ils ne le soutenaient pas, principalement à cause de son âge à l’époque, car elle était encore en terminale au lycée et Kobe était sur le point de devenir l’un des meilleurs joueurs de la NBA.

Ils ont prouvé que tout le monde avait tort et ont continué à former une belle famille avec quatre filles.

La valeur nette de Vanessa Bryant

Vanessa Bryant a pris en charge de nombreuses activités commerciales de Kobe à sa mort et supervise la Mamba and Mambacita Sports Foundation, tout en étant également PDG et présidente de Granity Studios.

Vanessa Bryant a une valeur nette estimée à 600 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth, qui était la valeur nette déclarée de Kobe au moment de sa mort.

Bryant a récemment remporté un procès contre les services du shérif et des pompiers de Los Angeles pour des photos prises par des fonctionnaires dans lesquelles les restes de son défunt mari et de sa fille étaient explicitement montrés. Les photos auraient été transmises et montrées entre plusieurs fonctionnaires des deux départements.